خاص خبر في الجول - ساسي يرفض مبادلته ببن شرقي في صفقة بين الزمالك والهلال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 15:44

كتب : وليد الحسيني

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

لا يود لاعب تونس الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى ناد آخر حتى لو كان في بطولة يعرفها جيدا، يتمسك بالاستمرار في صفوف بطل الكونفدرالية الإفريقية.

علم FilGoal.com أن فرجاني ساسي رفض فكرة الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية.

يسعى الزمالك للحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال، وحين طلب الأخير انتداب ساسي، رفض لاعب وسط نسور قرطاج.

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وقدم ساسي أداء رائعا مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ انتقاله للفريق في يوليو 2018.

ولعب ساسي في النصر السعودي في النصف الثاني من موسم 2017-2018 قبل أن يرحل إلى الزمالك.

وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما في 20 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة، ومنعته الإصابة من الظهور في أي مباراة للزمالك منذ إبريل الماضي.

وساسي ضمن قائمة تونس المشاركة في كأس إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وسجل ساسي الركلة الترجيحية الأخيرة لنسور قرطاج ليعبر بمنتخب بلده إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا ضاربا الموعد مع مدغشقر يوم الخميس.

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