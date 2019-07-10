تقرير: خلاف بين الجزائر واللجنة المنظمة لأمم إفريقيا بسبب السفر إلى السويس قبل المباراة

نشب خلاف بين منتخب الجزائر لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 بسبب السفر إلى مدينة السويس لخوض مباراة ربع النهائي.

يواجه منتخب الجزائر فريق كوت ديفوار في ربع النهائي مساء غد الخميس ضمن الدور ربع النهائي.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية أن الخلاف جاء بسبب إصرار فريق الجزائر على السفر إلى السويس يوم غد الخميس قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار.

وأوضح التقرير أن اللجنة المنظمة شددت على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها والتي تلزم جميع المنتخبات بالسفر إلى المدينة التي تستضيف المباراة قبل يوم من موعدها، وهو ما يحتم ضرورة سفر بعثة الجزائر اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولو الجزائر لا يرغبون في السفر اليوم بسبب أن الفندق المقترح من اللجنة المنظمة يقع على بعد 40 كيلو مترا من ملعب المباراة.

وبرر مسؤولو الجزائر ذلك بأن المسافة بين مقر إقامة المنتخب الحالية في القاهرة الجديدة ومدينة السويس ساعة واحدة فقط، وذلك سيكون أقل ضررا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المفاوضات لا زالت متواصلة بين المنتخب الجزائري واللجنة المنظمة للوصول لحل.

ولعب منتخب الجزائر جميع مبارياته في القاهرة حتى الآن بين ملعب الدفاع الجوي ومباراة واحدة باستاد السلام.

وفي حالة فوز الجزائر على كوت ديفوار في استاد السويس يلعب الثعالب مباراة نصف النهائي على ملعب الدفاع الجوي، وهو ما جعل مسؤولي الجزائر يرغبون في الاستمرار بالإقامة في القاهرة الجديدة.

ويقدم منتخب الجزائر مستوى رائع حتى الآن بأربع انتصارات والفريق الأقوى هجوميا بتسعة أهداف والأقوى دفاعيا دون استقبال أي هدف.























































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