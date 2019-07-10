أندريه أيو يتحدث عن إنجاز الهداف التاريخي لـ غانا في أمم إفريقيا

أعرب أندريه أيو قائد المنتخب الغاني عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه بقميص منتخب بلاده بتسجيل الهدف رقم 9 مع المنتخب ليصبح الهداف التاريخي لغانا في كأس الأمم الإفريقية.

وقال أيو في تصريحات صحفية: "هذا الإنجاز ما كان سيحدث لولا مساعدة زملائي بالمنتخب، لكني كنت سأكون أكثر سعادة لو حققنا الفوز بالكأس الإفريقي".

وأوضح أيو "أنا وزملائي بالمنتخب الغاني جئنا إلى مصر من أجل الفوز بالكأس الإفريقية لكن خروجنا مبكرا كان بمثابة مفاجأة".

وأضاف قائد المنتخب الغاني "لقد واجهتنا انتقادات حادة في بداية مشوارنا بالبطولة، لكنني لم التفت للانتقادات التي طالت المنتخب".

وأشار "لا صحة على الإطلاق لوجود مشاكل بين لاعبي منتخب غانا خاصة أن العلاقة طيبة بين جميع اللاعبين بلا استثناء".

وأتم مقدما الشكر لزملائه بالمنتخب على المجهود الكبير الذي قدموه أمام تونس، كما قدم اعتذاره للشعب الغاني على الخروج من البطولة.

وخرجت النجوم السوداء من البطولة بعد الإقصاء على يد تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم