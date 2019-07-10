اليوم الإفريقي – نيجيريا للثأر من جنوب إفريقيا.. والسنغال لتفادي مفاجأة بنين

انتهى كل شيء واليوم تعود كأس أمم إفريقيا للاستئناف وها قد وصلنا إلى ربع النهائي وبالتحديد اليوم الأول منه.

ويستعرض FilGoal.com مواجهتي اليوم الأول من ربع النهائي.

السنغال وبنين

البداية ستكون في ملعب الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني سيواجه طموح بنين ورغبتهم في إحداث مفاجأة مدوية جديدة في البطولة.

منتخب السنغال تأهل لربع النهائي عقب الفوز على أوغندا بهدف دون رد، أما بنين فتغلب منتخبها على المغرب بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

منتخب السنغال لم يخسر في البطولة حتى الآن سوى مرة واحدة فقط كانت أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الثانية.

أما بنين فلم يفز السناجب في أي لقاء حتى الآن وتعادلوا في كل مواجهاتهم وها هم الآن في ربع النهائي.

لم يلتق المنتخبان من قبل في أمم إفريقيا والتقيا عبر تاريخهما ثلاث مرات فقط.

المرة الأولى كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 وانتهى اللقاء على أرض بنين بالتعادل بهدف لمثله، وفي الإياب فاز الجيل الذهبي للسنغال بهدف دون رد.

والتقيا وديا في عام 2007 وفازت السنغال بهدفين لهدف.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين ودية كذلك وبالتحديد في عام 2008 وفاز أسود التيرانجا بهدفين لهدف.

نيجيريا وجنوب إفريقيا

مفاجأة مدوية أحدثها منتخب جنوب إفريقيا في استاد القاهرة بإقصائه لمستضيف البطولة منتخب مصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد.

فوز كان هو الثاني لمنتخب الأولاد في البطولة بعد الفوز على ناميبيا في دور المجموعات.

وبكل تأكيد يرغب البافانا بافانا في إحداث مفاجأة جديدة في البطولة وتلك المرة بإقصاء نيجيريا.

في الناحية الأخرى عبر منتخب نيجيريا عقب منافسه الكاميرون في دور الـ16 بصعوبة وفي مباراة مثيرة تغيرت نتيجتها أكثر من مرة.

ولكن رفاق أوديون إيجالو وأحمد موسى يريدون تعويض إخفاق بطولتي 2015 و2017 بالغياب عنهم وتكرار إنجاز 2013 الذهبي بالتتويج بالبطولة.

ولكن هنا تقف لعنة أمام منتخب نيجيريا إذ أنه لم يفز على جنوب إفريقيا في أي مباراة رسمية منذ عام 2013 في لقاء ودي، أما إن تحدثنا عن مباريات في تصفيات فإن الفوز الأخير يعود لعام 2008 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010.

وفي التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية التقى الفريقان مرتين إذ وقعا في المجموعة نفسها، حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزا هاما في أرض نسور نيجريا بهدفين دون رد.

وفي الإياب في جنوب إفريقيا تعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

ولكن في النهاية تصدر منتخب نيجيريا البطولة بفارق نقطة وحيدة.

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