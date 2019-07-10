اليوم الإفريقي – نيجيريا للثأر من جنوب إفريقيا.. والسنغال لتفادي مفاجأة بنين

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 00:45

كتب : رامي جمال

أليكس إيوبي - نيجيريا - الكاميرون - الصورة من الصفحة الرسمية لـ أرسنال

انتهى كل شيء واليوم تعود كأس أمم إفريقيا للاستئناف وها قد وصلنا إلى ربع النهائي وبالتحديد اليوم الأول منه.

ويستعرض FilGoal.com مواجهتي اليوم الأول من ربع النهائي.

السنغال وبنين

أخبار متعلقة

لاعب الجزائر السابق: خروج مصر أفسد نكهة المنافسة على اللقب.. ونحن أكثر من يستحقه تاريخ الفرق المتأهلة مع ربع نهائي أمم إفريقيا.. حلم عربي وخسارة وحيدة لنيجيريا ياسين مرياح: طموحات منتخب تونس أصبحت كبيرة في أمم إفريقيا

البداية ستكون في ملعب الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني سيواجه طموح بنين ورغبتهم في إحداث مفاجأة مدوية جديدة في البطولة.

منتخب السنغال تأهل لربع النهائي عقب الفوز على أوغندا بهدف دون رد، أما بنين فتغلب منتخبها على المغرب بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

منتخب السنغال لم يخسر في البطولة حتى الآن سوى مرة واحدة فقط كانت أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الثانية.

أما بنين فلم يفز السناجب في أي لقاء حتى الآن وتعادلوا في كل مواجهاتهم وها هم الآن في ربع النهائي.

لم يلتق المنتخبان من قبل في أمم إفريقيا والتقيا عبر تاريخهما ثلاث مرات فقط.

المرة الأولى كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 وانتهى اللقاء على أرض بنين بالتعادل بهدف لمثله، وفي الإياب فاز الجيل الذهبي للسنغال بهدف دون رد.

والتقيا وديا في عام 2007 وفازت السنغال بهدفين لهدف.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين ودية كذلك وبالتحديد في عام 2008 وفاز أسود التيرانجا بهدفين لهدف.

نيجيريا وجنوب إفريقيا

مفاجأة مدوية أحدثها منتخب جنوب إفريقيا في استاد القاهرة بإقصائه لمستضيف البطولة منتخب مصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد.

فوز كان هو الثاني لمنتخب الأولاد في البطولة بعد الفوز على ناميبيا في دور المجموعات.

وبكل تأكيد يرغب البافانا بافانا في إحداث مفاجأة جديدة في البطولة وتلك المرة بإقصاء نيجيريا.

في الناحية الأخرى عبر منتخب نيجيريا عقب منافسه الكاميرون في دور الـ16 بصعوبة وفي مباراة مثيرة تغيرت نتيجتها أكثر من مرة.

ولكن رفاق أوديون إيجالو وأحمد موسى يريدون تعويض إخفاق بطولتي 2015 و2017 بالغياب عنهم وتكرار إنجاز 2013 الذهبي بالتتويج بالبطولة.

ولكن هنا تقف لعنة أمام منتخب نيجيريا إذ أنه لم يفز على جنوب إفريقيا في أي مباراة رسمية منذ عام 2013 في لقاء ودي، أما إن تحدثنا عن مباريات في تصفيات فإن الفوز الأخير يعود لعام 2008 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010.

وفي التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية التقى الفريقان مرتين إذ وقعا في المجموعة نفسها، حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزا هاما في أرض نسور نيجريا بهدفين دون رد.

وفي الإياب في جنوب إفريقيا تعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

ولكن في النهاية تصدر منتخب نيجيريا البطولة بفارق نقطة وحيدة.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

مصر 2019 نيجيريا بنين السنغال جنوب إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

كوكا يعتذر لجماهير مصر: أمور كثيرة يجب توضيحها قريبا 4 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – نيجيريا للثأر من جنوب إفريقيا.. والسنغال لتفادي مفاجأة بنين 4 ساعة | مصر 2019
كرة طائرة - سيدات مصر تفتتحن بطولة إفريقيا بالفوز على السنغال بحثا عن اللقب الغائب 5 ساعة | رياضات أخرى
مصدر بالزمالك لـ في الجول: ندرس جديا التراجع عن صفقة عواد.. والبديل الأقرب 5 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: تركيزنا قوي لتحقيق لقب الدوري.. وهذا ما حذرنا منه بالقيد الإفريقي 6 ساعة | الدوري المصري
محمد سراج يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماعه مع "لا ليجا" عن الوديات واستاد الأهلي 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك