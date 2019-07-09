كرة طائرة - سيدات مصر تفتتحن بطولة إفريقيا بالفوز على السنغال بحثا عن اللقب الغائب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر لسيدات الطائرة

استهل منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مشوارهن ببطولة إفريقيا المقامة في مصر بالفوز على السنغال بثلاثة أشواط نظيفة.

تقع مصر في المجموعة الأولى التي تضم السنغال والمغرب، بينما المجموعة الثانية تضم منتخبات الكاميرون وبوتسوانا والجزائر وكينيا.

وتقام النسخة 19 من بطولة إفريقيا في مصر على صالة 6 أكتوبر، ويعتبر منتخب كينيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

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ويسعى منتخب مصر التتويج بلقبه الرابع، إذ فشل في حصد اللقب منذ عام 2003.

ولم يصل منتخب مصر للسيدات إلى المباراة النهائية في النسخ السبعة الأخيرة، وحصد الفراعنة المركز الثالث في النسخة الأخيرة.

ويلعب منتخب مصر غدا الأربعاء أمام المغرب في الثامنة مساء في ختام مباريات دور المجموعات للفراعنة.

وتختتم مباريات البطولة يوم الأحد المقبل 14 يوليو.

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