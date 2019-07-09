تاريخ الفرق المتأهلة مع ربع نهائي أمم إفريقيا.. حلم عربي وخسارة وحيدة لنيجيريا

تنطلق غدا الأربعاء مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر وتختتم بعد الخميس.

تواجه السنغال منتخب بنين صاحب مفاجأة إقصاء المغرب في السادسة من مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي، يليه مباراة نيجيريا أمام جنوب إفريقيا في التاسعة مساء على ملعب القاهرة.

ويصطدم منتخب الجزائر بنظيره كوت ديفوار في السادسة من مساء الخميس على ملعب السويس يليها مباراة تونس ومدغشقر على استاد السلام.

تاريخ طويل للفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي في ذلك الدور باستثناء الثنائي بنين ومدغشقر.

إذ وصلت بنين ومدغشقر لأول مرة في التاريخ إلى دور ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ الثمانية فرق في الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب الذي انطلق في نسخة 1992:

الجزائر: "عقدة"

يقدم منتخب الجزائر أداءا رائعا في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا وبخطى ثابتة تغلب على غينيا بثلاثة أهداف نظيفة في ثمن النهائي.

يعاني منتخب الجزائر حامل اللقب مرة وحيدة من الدور ربع النهائي الإقصائي إذ لم يتخطاه منذ 1992 سوى مرة واحدة في 2010.

صعدت الجزائر 5 مرات سابقة إلى الدور ربع النهائي وتعرض الفريق للخسارة أربع مرات منهم ولم يفز سوى في نسخة 2010 التي أنهاها في المركز الرابع.

تونس:

صعد منتخب تونس للدور ربع النهائي الإقصائي للمرة العاشرة في تاريخه، ويعاني نسور قرطاج من عقدة تاريخية لهذا الدور.

إذ فشلت تونس في التأهل من ذلك الدور ست مرات سابقة وأخرهم كان عام 2004 عندما حقق الفريق لقبه الوحيد بالمسابقة.

منذ عام 2004 صعد منتخب تونس لربع النهائي خمس مرات، وفشل في التأهل فيهم جميعا.











































































السنغال: "عقدة"

تأهل منتخب السنغال لربع النهائي بعد الفوز على أوغندا بهدف دون رد، ويبحث على التتويج القاري الأول في تاريخه.

يصل أسود التيرانجا إلى ربع النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، ولم يصل للنهائي سوى مرة وحيدة في 2002 وسقطت أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

ودع منتخب السنغال المنافسات من ربع النهائي 5 مرات من 7 مرات سابقة.

تخطى منتخب السنغال عقدة ربع النهائي مرتين فقط الأولى 2002 وحصل على الوصافة، وأخر مرة كانت في 2006 بمصر وحصد المركز الرابع.

نيجيريا: "تفوق دائم"

وصل منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي البطولة بإقصاء الكاميرون حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعتبر منتخب نيجيريا ضيف دائم على ربع النهائي الإقصائي منذ بدايته في نسخة 1992، إذ وصل النسور الخضراء 9 مرات سابقة.

ولم يفشل منتخب نيجيريا في بلوغ المربع الذهبي عند وصوله لربع النهائي سوى مرة وحيدة في 2008.

حقق منتخب نيجيريا اللقب 3 مرات أخرهم كانت في أخر مشاركة لهم بأمم إفريقيا في 2013.

جنوب إفريقيا: "البحث عن العودة للمربع الذهبي"

يغيب منتخب جنوب إفريقيا عن المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا منذ عام 2000.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في إقصاء مصر البلد المنظم بهدف نظيف.

وحققت جنوب إفريقيا إنجازا في أول 3 مشاركات في أمم إفريقيا أعوام 1996 و1998 و2000 وحققوا فيهم اللقب والمركز الثاني والثالث على الترتيب.

ومنذ ذلك الوقت لم ينجح الأولاد في التأهل للمربع الذهبي، إذ فشلوا في الفوز في ربع النهائي نسختي 2002 و2013.

ويسعى منتخب جنوب إفريقيا في وصولهم السادس لربع النهائي أن يتخطوه إلى المربع الذهبي.

















































































































































































كوت ديفوار:

تأهل المنتخب الإيفواري بعد فوز صعب على مالي بهدف دون رد ليصل إلى ربع النهائي الإقصائي للمرة العاشرة في تاريخه.

فشل منتخب كوت ديفوار في الفوز بمباراة ربع النهائي ثلاث مرات فقط أعوام 1998 و2010 و2013.

وحقق المنتخب الإيفواري اللقب مرتين من قبل بنسختي 1992 و2015.

بنين:

تغلبت على المغرب في ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

تشارك بنين للمرة الرابعة في تاريخها ببطولة أمم إفريقيا ولم يسبق لها التأهل من دور المجموعات.

يصل منتخب بنين إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

مدغشقر:

تأهل منتخب مدغشقر إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته على حساب نيجيريا، وإقصاء الكونغو الديمقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

منتخب مدغشقر يتأهل إلى منافسات أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه ويحقق إنجازات تاريخية.

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