خاص وردة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز.. مستمر في الاحتراف ولا أفكر في العودة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 20:59

كتب : محرر في الجول

عمرو وردة - أتروميتوس

نفى عمرو وردة لاعب باوك اليوناني التقارير المنتشرة عن وجود مفاوضات مع نادي بيراميدز واقترابه من تدعيم صفوف الفريق.

عمرو وردة

النادي : أتروميتوس

باوك سالونيكي

ويلعب وردة ضمن صفوف فريق باوك اليوناني بعد انتهاء إعارته لصفوف أتروميتوس اليوناني.

وقال عمرو وردة لـ FilGoal.com: "أسمع عن قصة مفاوضات بيراميدز معي للمرة الأولى".

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وتابع "مع كامل تقديري واحترامي لنادي بيراميدز ولكن لا أرغب في العودة للدوري المصري حاليا ولو بنسبة 1%".

وشدد وردة صاحب الـ 25 عاما "أنا مستمر في الاحتراف الخارجي، مازال أمامي سنوات طويلة في الخارج قبل التفكير في العودة".

وعن مستقبله أوضح وردة "من المقرر أن أعود إلى صفوف فريق باوك بعد انتهاء إعارتي مع أتروميتوس".

وأضاف "سأناقش مستقبلي عقب الوصول إلى اليونان، في حالة عدم استمراري مع الفريق سأنتقل إلى صفوف نادي آخر غير مصري".

وأتم تصريحاته "أركز حاليا على استكمال مشواري الاحترافي وتقديم مستوى جيد".

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