كشف رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن قضية الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ضد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، قد تم إعادتها للإدارة التنفيذية للاتحاد.

وقال هاك لـFilGoal.com: "تم إعادة القضية للإدارة التنفيذية لتنسيق جلسة استماع جديدة".

ما السبب؟ يوضح هاك: "أعضاء اللجنة الحاليين لم يحصلوا على المعلومات الكاملة قبل بداية جلسة اتخاذ القرار ضد رئيس الاتحاد المغربي".

وأكمل "بالتالي، ستحدد الإدارة التنفيذية تاريخا جديدا للجنة الانضباط لتحكم في القضية".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم عن تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) ضد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، والنائب الثالث لرئيس الكاف أحمد أحمد.

وبرر الاتحاد الإثيوبي الشكوى في بيان رسمي بأن لقجع "اعتدى على حكم نهائي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما".

وقال البيان إن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي دونه الإثيوبي في تقريره للمباراة التي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية.

وشدد بيان الاتحاد الإثيوبي أن رجال الأمن أنقذوا تيسيما من اعتداء لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع ورغبتهم في المشاركة به.

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