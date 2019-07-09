خاص انضباط الكاف لـ في الجول: لجنة استماع جديدة لقضية لقجع بسبب عدم حصولنا على كل الحقائق

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 20:22

كتب : فادي أشرف

فوزي لقجع

كشف رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن قضية الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ضد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، قد تم إعادتها للإدارة التنفيذية للاتحاد.

وقال هاك لـFilGoal.com: "تم إعادة القضية للإدارة التنفيذية لتنسيق جلسة استماع جديدة".

ما السبب؟ يوضح هاك: "أعضاء اللجنة الحاليين لم يحصلوا على المعلومات الكاملة قبل بداية جلسة اتخاذ القرار ضد رئيس الاتحاد المغربي".

أخبار متعلقة

بيان رسمي – الاتحاد الإثيوبي يشكو لقجع لـ كاف بسبب "اعتدائه على تيسيما" بعد تتويج الزمالك لقجع: كنت على علم أن المغرب سيتعرض لحرب مباشرة من المصريين والتونسيين

وأكمل "بالتالي، ستحدد الإدارة التنفيذية تاريخا جديدا للجنة الانضباط لتحكم في القضية".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم عن تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) ضد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، والنائب الثالث لرئيس الكاف أحمد أحمد.

وبرر الاتحاد الإثيوبي الشكوى في بيان رسمي بأن لقجع "اعتدى على حكم نهائي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما".

وقال البيان إن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي دونه الإثيوبي في تقريره للمباراة التي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية.

وشدد بيان الاتحاد الإثيوبي أن رجال الأمن أنقذوا تيسيما من اعتداء لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع ورغبتهم في المشاركة به.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

مصر 2019 فوزي لقجع

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة - سيدات مصر تفتتحن بطولة إفريقيا بالفوز على السنغال بحثا عن اللقب الغائب 14 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالزمالك لـ في الجول: ندرس جديا التراجع عن صفقة عواد.. والبديل الأقرب 16 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: تركيزنا قوي لتحقيق لقب الدوري.. وهذا ما حذرنا منه بالقيد الإفريقي ساعة | الدوري المصري
محمد سراج يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماعه مع "لا ليجا" عن الوديات واستاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تاريخ الفرق المتأهلة مع ربع نهائي أمم إفريقيا.. حلم عربي وخسارة وحيدة لنيجيريا ساعة | مصر 2019
سكاي: مسؤولو إنتر يسافرون إلى إنجلترا لضم لوكاكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك