أغلق الأهلي ملف ضم لاعبين أجانب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر.

وقال مصدر في الأهلي لـFilGoal.com طلب عدم ذكر اسمه: "قررنا إغلاق ملف ضم لاعبين أجانب بعد ضم ديانج".

وواصل "لا يوجد أي نية حاليا لنتفاوض مع لاعب أجنبي آخر خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني بكل اللاعبين الأجانب المتواجدين حاليا في قائمتنا".

ويمتلك الأهلي في قائمته الرباعي الأجنبي وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو وجونيور أجايي.

وأتم المصدر "أما ما أشير عن ضمنا لموليكا لاعب مازيمبي أو شونجا من أولارندو بايرتس فهذا عار تماما عن الصحة".

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