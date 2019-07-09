تليجراف: سيتي وافق على ضم موهبة وست بروميتش

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

مورجان روجرز

وافق نادي مانشستر سيتي على الطلبات المادية لنادي وست بروميتش ألبيون لشراء لاعبه الشاب مورجان روجرز.

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية عن موافقة مانشستر سيتي على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاما.

وبذلك سيصبح روجرز أغلى لاعب مراهق انضم لصفوف مانشستر سيتي.

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وتمكن روجرز من تسجيل 14 هدفا في الموسم الماضي مع فريقه، كذلك قدم 7 تمريرات حامسة.

ومن المنتظر أن يوقع مورجان روجرز عقدا احترافيا مع مانشستر سيتي في وقت لاحق خلال شهر يوليو الجاري.

وسيلعب روجرز مع الفريق الثاني في مانشستر سيتي على أن يتم ضمه إلى الفريق الأول في بعض المباريات كما يحدث مع اللاعب الشاب فيل فودين.

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مانشستر سيتي مورجان روجرز

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