رسميا - لوكا زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي راسينج سانتادير الإسباني التعاقد مع لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد على سبيل الإعارة.

لوكا زيدان النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وبذلك يرحل لوكا زيدان عن الدوري الإسباني الممتاز وينتقل للعب في دوري الدرجة الثانية مع فريقه الجديد.

ولعب نجل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الموسم الماضي مع الفريق الملكي مباراتين فقط.

الحارس البالغ من العمر 21 عاما بدأ مسيرته في أكاديميات ريال مدريد لكرة القدم قبل أن يتدرج مع الفئات العمرية المختلفة إلى أن أصبح لاعبا في الفريق الأول.

وبذلك يتبقى لاعبا واحدا فقط من أبناء زيدان في نادي ريال مدريد بعد رحيل إنزو ولوكا. وهو ثيو زيدان الذي يشارك مع فريق 17 عاما.

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