أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص لتحقيق أكبر استفادة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

شدد أمير عزمي مجاهد المدرب بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن النادي رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص لتحقيق أكبر استفادة.

وأشار أمير عزمي إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل ٣ فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أمير عزمي "المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية".

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وأوضح أمير عزمي "مباراة أمس أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا فيها مكاسب كثيرة أولها العودة بعد الخسارة والتعويض وثانيها الروح القتالية التي ظهرت لدى اللاعبين".

وشدد "أيضا عودة عماد السيد بعد غياب أحد المكاسب بجانب الدفع بالناشئين".

ويواجه الزمالك فريق دوسكا وديا غدا في ثالث ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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