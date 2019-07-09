سكاي: مفاوضات وست هام لضم جوميز تتوقف.. اللاعب في طريقه إلى فالنسيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

ماكسي جوميز

يبدو أن المفاوضات بين وست هام يونايتد لضم ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو قد وصلت لطريق مسدود إن لم تكن قد انتهت تماما، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن نادي وست هام عرض دفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ22 عاما، لكن النادي الإسباني لم يوافق على طريقة الدفع وتقسيم القيمة المالية.

وأوضحت شبكة "سكاي" أن المهاجم الدولي الأوروجوياني يقترب أكثر من أي وقت مضى من الانضمام إلى فالنسيا.

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وأشار التقرير إلى أن جوميز سيسافر إلى إسبانيا يوم الأربعاء لإنهاء كل ما يتعلق برحيله عن سيلتا.

وكان فالنسيا قد عرض على سيلتا مبلغا من المال بجانب عدد من اللاعبين لم يتم الكشف عنه لكي يضم جوميز.

وانضم جوميز إلى سيلتا قادما من ديفينسور الأوروجوياني بمبلغ 4 ملايين يورو في صيف 2017 ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الماضي في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتواجد جوميز صحبة منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أقيمت في البرازيل والتي ودعها من ربع النهائي، لكنه لم يشارك في أي مواجهة وتواجد على مقاعد البدلاء طيلة البطولة.

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