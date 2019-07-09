ياسين مرياح: طموحات منتخب تونس أصبحت كبيرة في أمم إفريقيا

يعتقد ياسين مرياح لاعب منتخب تونس أن تأهل نسور قرطاج إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية سيزيد طموحات الفريق في الظفر باللقب رغم ما حدث في مرحلة المجموعات.

وحقق المنتخب التونسي 3 تعادلات في مرحلة المجموعات ليتأهل لملاقاة غانا في دور الـ16 ويعبر هذه العقبة بفضل ركلات الترجيح.

وقال مرياح في تصريحات أبرزتها إذاعة نسمة التونسية: " قدمنا مباراة كبيرة أمام غانا على جميع الاصعدة وكل اللاعبين قدموا افضل ما لديهم وتمكنا من تحقيق التاهل إلى ربع النهائي".

وأضاف "لن تقف طموحاتنا عند هذا الحد بل سنشرع بداية من اليوم في إعداد العدة لمباراة مدغشقر التي سنتعامل معها بجدية كبيرة فطموحاتنا أصبحت كبيرة في هذا الرهان القاري".

ويلعب المنتخب التونسي ضد مدغشقر يوم الخميس في ربع النهائي.

أما رامي البدوي مدافع نسور قرطاج الذي سجل هدف غانا في مرمى تونس فأوضح "ارتكبت هفوة ساهمت في قبولنا لهدف التعادلل في وقت حاسم وتلك هي أحكام كرة القدم ومع ذلك اظهرنا روح كبيرة وتمكنا من التأهل الى الدور القادم".



































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