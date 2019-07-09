سكاي: يونايتد يرغب في التعاقد مع ثنائي ساوثامبتون ونيوكاسل

يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع ماريو ليمينا لاعب وسط ساوثامبتون خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بالإضافة إلى سين لونصتاف لاعب نيوكاسل.

ساوثامبتون سمح لليمينا بالتحدث مع الأندية التي ترغب في ضمه إذ استبعده النادي من معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وشبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن يونايتد وضع الدولي الجابوني على رأس أولوياته خلال الميركاتو الجاري.

ليمينا شارك في 46 مباراة بالدوري الإنجليزي رفقة القديسيين منذ انضمامه في 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ولكنه ليس اللاعب الوحيد الذي يهتم الشياطين الحمر بخدماته في هذا المركز.

سين لونصتاف لاعب نيوكاسل أيضا ضمن اهتمامات النادي الإنجليزي، ويونايتد يجهز عرضا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عاما.

وأعلن مانشستر يونايتد حتى الآن عن صفقتين إذ ضم أرون وان بيساكا من كريستال بالاس ودانييل جيمس من سوانزي سيتي.

ويسعى يونايتد لتدعيم خط الوسط في ظل الأحاديث المتزايدة عن رغبة بول بوجبا في الرحيل إضافة إلى أندير هيريرا الذي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده.

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