مران الأهلي - جلسة بين لاسارتي وعمرو جمال.. ومواجهة ودية ثانية ضد فريق إنجليزي

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 13:38

كتب : FilGoal

الأهلي - عمرو جمال

قرر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي تخفيف الحمل البدني للاعبي الفريق اعتبارا من يوم الثلاثاء على هامش معسكر الفريق في إسبانيا، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

واكتفى الفريق الأول للنادي الأهلي بالمران على فترة واحدة صباح يوم الثلاثاء، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات مكثفة على فترتين.

وحرص لاسارتي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.

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واستفسر المدرب عن البرنامج العلاجي الذي يخضع له شريف إكرامي حارس الأهلي في ألمانيا، وكذلك الموقف بالنسبة للثنائي سعد سمير وكريم وليد، بجانب الاطمئنان على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر والذي يتقدم بقوة في برنامجه العلاجي.

وجمعت لاسارتي جلسة مع عمرو جمال مهاجم الفريق قبل بداية المران الذي أقيم صباح الثلاثاء على ملعب لافينكا، واستمرت ما يقرب من 15 دقيقة، تحدث خلالها المدرب الأوروجوياني عن بعض الأمور الفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب تمهيدا لاستئناف بطولة الدوري.

وأدى مؤمن زكريا جناح الأهلي تدريبات بدنية في صالة الجيم صباح الثلاثاء ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له. بعد إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها قبل السفر إلى إسبانيا.

وأجرى لاعبو الأهلي استشفاء بدنيا على هامش مران الثلاثاء، كما قاد أليخاندرو مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد ودية سوكر سمارت.

وواجه الأهلي سوكر سمارت وديا ضمن 3 مباريات ودية يقيمها الفريق في معسكره بإسبانيا، وفاز بنتيجة 9-0 يوم الإثنين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أليكانتي الإسبانية عصر السبت للانتظام في معسكر تدريبي يستمر حتى يوم 16 يوليو.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نيوبورت كاونتي الإنجليزي وديا يوم الخميس ضمن ثاني تجاربه الودية في معسكره بإسبانيا.

وتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، ليطمئن من خلاله على حالة الفريق خلال المعسكر وكافة الترتيبات.

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