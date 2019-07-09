حوار - الشحات: لاعبو الأهلي يتحدثون دائما عن ضرورة الفوز بالدوري.. ولا أتخيل الرحيل لأي سبب

وعد حسين الشحات جناح الأهلي جماهير فريقه بالتتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مع وجود منافسة من الزمالك تمتد لما بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات في حوار مع المركز الإعلامي للأهلي: "جميع لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز ببطولة الدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري الأبطال، هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جلسات اللاعبين خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية لإسعاد الجماهير وكتابة تاريخ كبير، سواء في بطولة الدوري هذا الموسم أو في النسخة الجديدة من دوري الأبطال عند انطلاقها".

وتابع "مباراة المقاولون الأولى تمثل أهمية كبيرة لأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، وهو ما يزيد من صعوبتها وضغوطها النفسية، مشيرا إلى أن هناك تركيز شديد وإصرار قوي من اللاعبين على تجاوزها قبل مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه من جانب الجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين بضرورة الفوز بالمباراتين لحسم درع الدوري وإسعاد جماهير الأهلي".

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتان يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

معسكر إسبانيا

وانتقل الشحات للحديث عن أهمية إقامة الأهلي لمعسكر في إسبانيا خلال فترة كأس الأمم الإفريقية، وقبل استكمال بطولة الدوري.

ويرى الشحات أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا و فنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.

وعن ذلك، قال: "معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري".

وأوضح "المردودان البدني والفني للمعسكر يظهران تدريجيا وينعكسان على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت أمس الاثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت".

وواصل "مباراة سمارت سوكر كانت تجربة مفيدة، حتى وإن كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي 9-0، لكنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية المتدرجة المستوى".

وأضاف "سعيد بتسجيلي هدف المباراة الأول، وأتمنى أن يحالفني التوفيق وأنجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي".

وألمح الشحات إلى أن توقيت إقامة المباراتين المتبقيتين في الدوري يعد صعبا للغاية على جميع الأندية، خاصة أن معظم دوريات العالم انتهت في وقت سابق، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن جدول مواعيد ثابت لكافة المسابقات، بما يسمح للأندية والأجهزة الفنية وضع برامج الإعداد بشكل جيد ومنح اللاعبين فترات الراحة المناسبة على غرار ما يحدث في كل دوريات العالم.

الرحيل عن الأهلي؟

انتقل الشحات للحديث عن علاقته بمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مشيدا بتعامله الإيجابي مع جميع اللاعبين، وحرصه على تأهيلهم نفسيا بشكل مستمر وتحفيزهم للمرحة المقبلة المهمة وقال: "هناك أكثر من جلسة جمعتني مع لاسارتي للتأكيد على بعض الأمور الفنية ضمن الجلسات التي يجريها المدير الفني مع جميع اللاعبين لتوضيح اهمية المرحلة والمطلوب تنفيذه من كل لاعب، ويسعى دائما لتطوير أداء الفريق واستغلال فترة الإعداد الحالية لتصحيح الأخطاء وتأهيل الفريق بالشكل المطلوب قبل مباراتي المقاولون والزمالك".

وأردف "الأجواء داخل النادي الأهلي مختلفة عن أي مكان آخر، والجميع يقاتل من أجل المنافسة بقوة للحصول على ثقة الجهاز الفني و حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية، وكل لاعب يحظى بالمساندة والدعم في الأوقات الصعبة ".

ولفت الشحات إلى أنه سعيد بالتواجد بين هذه المجموعة من اللاعبين، خاصة أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود وفي مقدمتها الفوز بلقب بطولة الدوري كخطوة أولى، و المساهمة في تتويج الفريق بكل الألقاب، وأن يكون له بصمة مؤثرة ينجح من خلالها في رد جميل جماهير الأهلي ومسؤوليه من خلال التتويج بالبطولات.

ونفى لاعب الاهلي ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة الى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكدا "لا أهتم بالرد على هذه الشائعات لأن كل تركيزي منصب على بذل أقصى ما لدي من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في النادي الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب".

ووجه الشحات رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية، وأتم "مازال لدي الكثير لأقدمه للفريق، وأقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوي خاصة أنني أضع نصب عيني دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق".

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