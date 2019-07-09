محمد يوسف: الأهلي يسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهدافه التي وضعها لمعسكر إسبانيا

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز خلال معسكره الحالي بإسبانيا، مشددا على أنه تم تحقيق العديد من الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني بعد مواجهة سوكر سمارت الودية.

وصرح يوسف للصحفيين قائلا: "مواجهة سوكر سمارت حققت العديد من الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني في المرحلة الحالية".

وأضاف "كانت فرصة لتجربة العديد من الأفكار الخططية والفنية بصرف النظر عن النتيجة، لذا دفع الجهاز الفني بـ22 لاعبا على مدار شوطي المباراة".

وواصل "جاء ذلك لتجربة العديد من الأمور التكتيكية استعدادا لما هو قادم خاصة مرحلة حسم الدوري".

وأكمل "الهدف من وراء الودية الأولى تحقق بما يتفق مع خطة الجهاز الفني الذي يسعى خلال المرحلة الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة، بالإضافة لتجربة معظم اللاعبين، للوقوف على العديد من الأمور الفنية واستكمال النواقص التي يحتاجها كل لاعب، تمهيدا للوصول بالفريق مع نهاية المعسكر إلى أفضل مستوى فني وبدني ممكن".

وتابع "الجهاز الفني حريص تماما على استغلال كل دقيقة خلال فترة المعسكر لتجهيز اللاعبين، وفقا لبرنامج تدريبي محدد يشهد تكثيفا للجوانب البدنية، مع خوض 3 مواجهات ودية متدرجة المستوى، لتجربة العديد من الأمور الفنية التي يسعى إليها الجهاز، بما يتفق مع المرحلة الحالية".

وأتم "الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية، لحسم لقب الدوري".

الأهلي خاض مواجهة ودية أولى من أصل 3 في معسكره الحالي بإسبانيا ضد فريق سوكر سمارت، وفاز أمامه بنتيجة 9-0.

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

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