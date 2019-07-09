حوار - كانو يختار أفضل هدف له على الإطلاق ومواجهة لا ينساها في كأس الأمم

قال نوانكو كانو أسطورة نيجيريا إن كرة القدم تطورت للغاية عن الماضي في إفريقيا، مشيرا إلى أن كل شيء اختلف عن الوقت الذي كان يلعب فيه كرة القدم.

كانو اختار كذلك أفضل هدف سجله على الإطلاق بجانب مباراة لا ينساها في كأس الأمم وذلك في حوار مطول أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف".

وبدأ كانو حديثه قائلا: "كل لحظة في كأس الأمم كانت غالية للغاية علي".

وأضاف "لأنها بطولة لا يشارك بها جميع اللاعبين، وإن رأيت نفسك تمثل دولتك فهذا يعني الكثير".

وتطرق كانو للحديث عن مواجهة لا ينساها في كأس الأمم فقال: "لكن المباريات التي نفكر فيها كثيرا، نتذكرها أكثر من غيرها، مثل مواجهتنا ضد الكاميرون، لأننا جميعا كان لدينا مشاكل معهم".

وأكمل "كذلك هناك غانا، وإن فزت ضد منتخبات شمال إفريقيا، مصر وتونس، بالنسبة لي أعتقد أنها حينما فزنا ضد الكاميرون، في كأس الأمم، قالوا إنه من الطبيعي بالنسبة لهم أن يفوزوا ضدنا، لذا نتحدث عن تلك المباراة كثيرا".

وواصل "لكننا فزنا ضدهم بنتيجة 2-1".

كانو واجه الكاميرون أكثر من مرة بقميص النسور الخضراء، لكن المباراة التي يتحدث عنها هنا، كانت في ربع نهائي كأس الأمم 2004، وقتها تقدم صامويل إيتو بنتيجة 1-0 للأسود التي لا تقهر، ثم تعادل جاي جاي أوكوتشا وأضاف جون أوتاكا الهدف الثاني.

نيجيريا في نسخة 2004 حصدت المركز الثالث في البطولة بعد الفوز ضد مالي بنتيجة 2-1.

وأردف أسطورة النسور: "لاعب مثل كانو؟ سيكون أمرا صعبا، لأن الجميع مختلف، لكن إن قلنا مشابه؟ لم أر لاعبا بعد، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد لاعبين مثلي، أو يرغبون في اللعب مثلي، لكن حاليا كل لاعب يلعب بأسلوبه المختلف".

وعن أكثر هدف يتذكره في مسيرته رد كانو: "سأختار هدفي ضد البرازيل، لأنني أحبهم وأشجعهم حينما يلعبون، وفي الأولمبياد حينما تواجهنا في نصف النهائي، كنا خاسرين بنتيجة 3-1، وتبقى 5 دقائق قبل نهاية المباراة".

وأضاف "سجلت هدفا جعل المباراة تصبح 3-3، هذا هو الهدف الذي سأختاره، ثم سجلت ثانية هدفا ذهبيا لنفوز باللقاء".

واسترسل "إن رأيت منتخب البرازيل وقتها كانوا يطلقون عليه فريق الأحلام، بيبيتو روبيرتو، رونالدو ريفالدو، جميعهم لعبوا في تلك المباراة".

فلافيو كونسيساو تقدم للبرازيل في مواجهة نيجيريا بنصف نهائي أولمبياد 1996 في الدقيقة الأولى، تعادل روبيرتو كارلوس للنسور بهدف في مرماه بالخطأ، ثم أضاف بيبيتو هدفا ثانيا، وسجل كونسيساو الهدف الثالث.

في الدقيقة الـ78 سجل فيكتو إكبيبا هدفا جعل النتيجة 3-2، وفي الوقت القاتل قبل ثواني من النهاية سجل كانو هدف التعادل، ثم في الشوط الإضافي الأول سجل هدفا ذهبيا في الدقيقة الرابعة لتصل نيجيريا للنهائي وتفوز ضد الأرجنتين بالذهبية.

وتحدث كانو عن التغيرات التي حدثت في كرة القدم بين وقتهم والوقت الحالي "تغيرت الكثير في إفريقيا، الكاف الموجود حاليا غير الذي كان موجودا في وقتنا، تم تطوير استادات كرة القدم".

وأكمل "نمت تكنولوجيا جديدة في اللعبة، حينما كنت ألعب لم يكن لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت لم تكن بحاجة للسفر لمشاهدتنا، تجلس في منزلك وترى ما نفعله".

واستطرد "الآن كل شيء في مستوى مختلف، كل شيء متاح، يمكنك أن تظل في المنزل وتشاهد كأس الأمم، ويمكنك متابعة لاعبيك المفضلين، أز زملائك، يمكنك أن تعلم ما يحدث حاليا، وهو أمر خاص للغاية".

وأتم "كرة القدم الإفريقية تتطور يوما بعد يوم، ويمكنك أن ترى الفارق حتى في دوري الأبطال، الدوريات في كل دولة تتطور يوما بعد يوم".

نيجيريا ستواجه جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم 2019 يوم الأربعاء.

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