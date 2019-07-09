مدرب جنوب إفريقيا: كيف أخشى مهاجمي نيجيريا بعد إيقافي لصلاح وتريزيجيه؟

شدد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على صعوبة مباراة نيجيريا غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال باكستر خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا".

وأضاف "منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا".

وتابع "مباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد شيء محدد للحديث عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء. نأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".

وعن مبارياته السابقة في البطولة وطريقة اختياره للاعبيه "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب.. طبيعي أن يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".

وعن فوزه على مصر قال: "هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفوز، وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس أننا نستطيع تحقيق الفوز رغم الجمهور الكبير وهذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا".

وأردف "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

وعن غياب مشجعي البافانا بافانا "المشجعون في جنوب إفريقيا أعدادهم كبيرة، ووجودهم يلهم اللاعبين. سنركز أكثر في المباريات القادمة رغم غياب مشجعينا".

وعن مواجهة الغد أكمل "نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة، وسننظر إلى هذه المباراة وسنزيل التوتر من اللاعبين وسنحافظ على توازننا وهي في النهاية مباراة كرة قدم وارد فيها الفوز والخسارة".

وبشأن طريقة إيقاف مهاجمي النسور "سنفكر جيدا في إيقاف مهاجمي نيجيريا، نجحنا في إيقاف (محمد) صلاح و(محمود) تريزيجيه من قبل، ولن نفكر بصورة فردية للمهاجمين ولكن للفريق ككل".

في الجانب نفسه أشار رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا إلى أن أداء منتخب بلاده سابقا في البطولة لم يكن على المستوى المطلوب، مؤكدا صعوبة مواجهة نيجيريا.

وقال خلال المؤتمر صحفي: "نعمل جيدا في التدريبات، ونذكر جمهورنا أن عليهم دعمنا في جميع الأحوال، نتقبل الانتقادات بصدر رحب ونعمل على تطوير أنفسنا".

وأضاف "أعتقد أن بدايتنا كانت بطيئة بعض الشيء في البطولة ولكننا حضرنا أنفسنا بشكل أفضل وتدربنا جيدا وعملنا على نقاط ضعفنا واكتشفنا قوتنا وهذا ما حدث أمام منتخب مصر".

وعن وجود مشجعين بأعداد كبيرة في مباراة مصر أتم تصريحاته "كان جيدا وأعتقد ان العدد سيقل في مبارياتنا المقبلة ولكن ذلك لن يؤثر علينا".

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