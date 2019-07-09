بالفيديو - سطو على منزل ستوريدج.. ومهاجم إنجلترا يبكي على كلبه

تعرض منزل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول للسطو وسرقة عدة أشياء، ويبدو أن الكلب الخاص بالمهاجم الإنجليزي هو الأهم بالنسبة له.

دانييل ستوريدج النادي : ليفربول ليفربول

وبدأ الأمر حين نشر ستوريدج عدة مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صباح الثلاثاء يوضح فيها ما تعرض له منزله في لوس أنجلوس.

في البداية قال ستوريدج وهو يستعرض أثار اقتحام منزله إنه يتمنى أن يعرف هوية السارق وأسباب تعرضه للسرقة، وطالب من يعرف أي معلومة بالتواصل معه فوريا.

وأوضح ستوريدج أنه تم سرقة 4 حقائب بالإضافة إلى الكلب الخاص به.

ونشر بعدها المهاجم البالغ من العمر 29 عاما مقطع لكاميرات المراقبة وهي تظهر السارقين.

وشدد ستوريدج أنه على استعداد لدفع أي مبلغ مالي من أجل استعادة كلبه، في مقطع فيديو ظهر فيه تأثره الشديد واقترابه من البكاء، قبل أن يقوم بحذفه.

لم يتوقف مهاجم تشيلسي السابق عند ذلك، بل نشر عدة صور لكلبه الصغير.

View this post on Instagram This is him A post shared by Daniel Sturridge - Dstudge (@danielsturridge) on Jul 9, 2019 at 2:51am PDT

يذكر ستوريدج مهاجم ليفربول الذي انتهى عقده مع الريدز دخل دائرة اهتمامات أستون فيلا لضمه لصفوف الفيلانز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى أستون فيلا الصاعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق البريميرليج.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن أستون فيلا مهتم بضم ستوريدج الذي رحل عن ليفربول قبل أسابيع.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإصابات المتكررة للمهاجم الإنجليزي إلا أن أستون فيلا يرى أنه سيكون إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن ليفربول قبل أسابيع رحيل دانييل ستوريدج بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ستوريدج البالغ من العمر 29 عاما قضى مع ليفربول 6 سنوات ونصف سجل خلالهم 67 هدفا في 160 مباراة.

ويمتلك ستوريدج خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي بعدما لعب مع كل من مانشستر ستي وتشيلسي وليفربول وفاز مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وليفربول.

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