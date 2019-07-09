مدرب بنين: نحترم قوة السنغال وهدفنا الصعود لنصف نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:52

كتب : عاطف شادي

المغرب - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية.

وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب".

وأضاف "الجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".

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دوسييه أوضح "مستوى تركيز اللاعبين سيكون أعلى وسنحاول تقديم مباراة قوية من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي".

وفي ذات الجانب يؤمن أولفييه فيردو قائد منتخب السناجب "الجميع في فريقه عليه أن يكون على استعداد جيد لمباراة السنغال.. يسعدني قيادة فريقي رغم صغر سني ودوري تحفيز فريقي وكلنا متحمسون للمواجهة، وكل منا يسعى لبذل أقصى ما في وسعه".

وأتم "المباراة صعبة ولكن لدينا طموح في أن نكون ندا قويا للسنغال ومنافستها على خطف تذكرة التأهل لقبل النهائي".

ووصلت السنغال إلى ربع النهائي بعد تخطي أوغندا بهدف نظيف، فيما فجرت بنين مفاجأة بإقصاء المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، لتمنح الركلات الترجيحية بطاقة العبور للسناجب.

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