مدرب السنغال يتحدث عن صلاح وماني ويحذر: لقاء بنين فخ يجب تفادي السقوط فيه

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن مباراة بنين غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة، مشيرا إلى "علينا ألا نقلل من شأنهم ولم يعد يوجد في إفريقيا فرق صغيرة".

وأضاف سيسيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لم انجح في تجنب الإصابات وعندنا ٤ لاعبين يعانون من الإصابة، الأمر معقد ولكن نحاول أن نتدرب على كل الاحتمالات وسأجتمع بالجهاز الطبي لمعرفة موقف المصابين".

وتابع "المنافسة قوية ودرجة الحرارة عالية وعلينا أن نتأقلم على ارتفاع درجات الحرارة، والأطباء نصحونا بالاستراحة لاسترداد قوتنا ونعمل على الجانب التكتيكي".

وأشار "بطولة أمم إفريقيا أظهرت أنه لم يعد هناك فرق صغيرة خاصة بعد أداء بنين في المباريات الماضية، ورغم أن السنغال من الفرق المؤهلة للصعود ولكن هذا على الورق فقط".

وأردف "لم أقلل من شأن أحد ولكن نركز بشكل عالي، وعلينا احترام بنين وألا نرتكب حماقات، على الجميع التحلي بالتواضع وفريقي يعمل على هذا".

ويؤمن سيسيه "بنين فريق صعب ويلعب كرة جماعية ولديهم لاعبين نشطين، وقدموا مستويات رائعة ، هو فريق قادر على الصعود للنهائيات والاستعداد الذهني بشكل كبير ولعبوا أمام المغرب بـ١٠ لاعبين واعتبر أن مباراة بنين بمثابة الفخ الذي علينا أن نتفادى السقوط فيه".

وأكمل "علينا أن نأخذ كل الأمور في الاعتبار، من كان يعتقد أن تودع الكاميرون ومصر والمغرب البطولة، لذا علينا أن نتحلى بالتواضع".

وعن لاعبه ساديو ماني وإمكانية المنافسة على الكرة الذهبية "ماني هدفه الكفاح من أجل منتخب بلاده وليس من أجل الكرة الذهبية. نصحت ماني بأن يكون أكثر فاعلية مع الفريق ويساعد فريقه بشكل أكبر".

وبشأن محمد صلاح نجم المنتخب المصري، قال: "صلاح لديه حكمة في رأسه ولكن الكرة الجماعية تتغلب على الفردية، وهو ما أحرص على توصيله إلى ماني، ويتعايش عليه مع زملائه في صفوف أسود التيرانجا".

واشتكى سيسيه من أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، قائلا: "لعبنا كل مبارياتنا هنا ونعرف أرض الملعب ويجب على الكاف أن تراجع أرض الملعب للتحسين من وضعيتها استعدادا لباقي المباريات ولكن نشعر بحالة جيدة في هذا الملعب".

وفي ذات الجانب قال ساليف ساني لاعب منتخب السنغال إن فريقه لن يقلل من حجم بنين ولكن هدف أسود التيرانجا المنافسة على اللقب، مشيرا إلى أنه مستعد للعب وعلى أتم استعداد للمشاركة.

وأوضح ساني خلال المؤتمر الصحفي "بنين لم تصعد بالصدفة وعلينا أن نستعد لهم بكل قوة من أجل تخطيهم والصعود للدور قبل النهائي لبطولة أمم إفريقيا".

واختتم "بنين تملك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن نحن قادرون على حل أزمة الإصابات وقادرين على المشاركة في أي وقت وتعويض الغائبين".

ووصلت السنغال إلى ربع النهائي بعد تخطي أوغندا بهدف نظيف، فيما فجرت بنين مفاجأة بإقصاء المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، لتمنح الركلات الترجيحية بطاقة العبور للسناجب.

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