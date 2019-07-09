عدسة في الجول - ساسي يضيء استاد الإسماعيلية ويقود تونس إلى ربع النهائي

انتفض فرجاني ساسي وقاد بلاده تونس إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركته في 120 دقيقة أمام غانا، وتنفيذه لركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة.

ساسي خاض مباراته الأولى كأساسي في أمم إفريقيا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طويلا، وغيّبته عن الأمتار الأخيرة في مسيرة الزمالك المظفرة بكأس الكونفدرالية.

شاهد صور ساسي من مواجهة غانا المليئة بالحماس والسعادة.





































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