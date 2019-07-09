الأهلي يبدأ ودياته في إسبانيا بالفوز 9-0 على أكاديمية سوكر سمارت

بدأ الأهلي ودياته فس معسكره المغلق المقام في إسبانيا بالفوز على أكاديمية سوكر سمارت بتسعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لافينكا في مدينة أليكانتي الإسبانية.

سجل أهداف الأهلي كل من وليد أزارو وأحمد الشيخ بواقع هدفين لكل منهما، وهدف عكسي من قبل لاعب سوكر سمارت، وحسين الشحات ورمضان صبحي وصلاح محسن وناصر ماهر.

وشهدت المباراة إضاعة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

ويستمر الأهلي في إسبانيا حتى الـ16 من شهر يوليو الجاري قبل العودة للقاهرة لاستكمال مباريات الموسم المحلي في الدوري والكأس.

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