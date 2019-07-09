ساسي: تمنيت أن تسجل غانا ركلتها الخامسة حتى أسدد أنا الركلة الأخيرة

كشف فرجاني ساسي نجم منتخب تونس، عن طلبه تسديد ركلة الجزاء الترجيحية الخامسة في مباراة بلاده أمام غانا.

تونس عبرت إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بانتصارها على غانا 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وساسي الذي شارك أساسيا للمرة الأولى في البطولة مع نسور قرطاج، خطف لقطة الحسم والانتصار، وسدد الركلة الجزائية الأخيرة بطريقة فنية رائعة.

لاعب وسط الزمالك صرّح عقب هذا الانتصار: "المباراة لم تكن سهلة على تونس".











































































وعلّق على تأهل تونس الهزيل من دور المجموعات دون أي فوز: "تعرضنا لانتقادات كبيرة بعد الدور الأول، وكان لديهم حق في ذلك، تقبلناها وشعرنا بالمسؤولية".

استدرك: "اليوم أظهرنا قدراتنا ولعبنا حتى النهاية رغم قبولنا هدفا متأخرا".

كما دعم زميله رامي البدوي الذي سجّل هدفا عكسيا في شباكه بآخر لحظات الوقت الأصلي: "خطأ رامي البدوي وارد الحدوث".

وأضاف: "صممنا قبل المباراة على إصدار رد فعل وأن نُظهر للشعب التونسي تحلينا بالمسؤولية وأننا رجال".

وشدد: "كنا نستحق الفوز دون اللجوء لركلات الجزاء حتى".

وعن تسديده الركلة الأخيرة: "كنت واثقا في نفسي وأردت تسديد آخر ركلة جزاء، خصوصا بعد أن غبت عن المباراتين الماضيتين".

وواصل: "تمنيت أن تسجل غانا ركلتها الخامسة حتى أتقدّم وأسدد، أحببت أن أسدد".

وأتم ساسي: "أردت لـ تونس أن تفوز، نريد الذهاب بعيدا في البطولة".

وعبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، صرّح ساسي: "أتأسف لخروج منتخب مصر المبكر".

وناشد عشاقه من جماهير الزمالك: "سنتحوّل للعب في القاهرة وهناك جمهور الزمالك متواجد بشكل أكبر، أتمنى من الجمهور المصري عموما، وجمهور الزمالك خصوصا أن يدعمنا بعد خروج مصر".

ساسي تعرّض لإصابة مع الزمالك في كأس الكونفدرالية أبعدته لأسابيع عن الملاعب، قبل أن يعود في اللحظة الأخيرة ليلحق بكأس الأمم الإفريقية.

إلا أنه اكتفى بالدخول كبديل في الشوط الثاني لمباراة أنجولا الأولى بدور المجموعات، ولم يظهر في ثاني وثالث مباراة أمام مالي وموريتانيا.

في مواجهة غانا، عوّل آلان جيريس مدرب تونس أخيرا على أحد أهم نجوم الدوري المصري ودفع به منذ البداية، ليخوض ساسي 120 دقيقة كاملة، توّجها بلقطة الاحتفال لتونس الخضراء.

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