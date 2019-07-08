أفيال كوت ديفوار تخدع نسور مالي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 19:51

كتب : محمد يسري

كوت ديفوار - مالي

نجحت أفيال كوت ديفوار في التفوق على نسور مالي لتتأهل إلى الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا 2019.

وفازت كوت ديفوار على مالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويلفريد زاها سجل هدف انتصار الأفيال في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

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وتلعب كوت ديفوار ضد الجزائر في ربع النهائي البطولة على ملعب السويس يوم 11 يوليو المقبل.

وصف المباراة

في الشوط الأول سيطرت مالي على المجريات تماما، وخلقت العديد من الفرص للتسجيل لكن التسرع وعدم الدقة في إنهاء الفرص منع النسور من هز شباك الأفيال.

موسى دجينبو كان صاحب التهديد الأول حين مر من الجبهة اليسرى وتوغل لمنطقة الجزاء لكن دفاع كوت ديفوار تدخل في اللحظة الاخيرة.

بعدها كان التهديد الحقيقي، تمريرة ثنائية بين موسى ماريجا ولاسانا جعلت الأول يدخل لمنطقة الجزاء لكنه فضل التمرير على التسديد لتصل إلى لاسانا الذي مرر مرة ثانية لكنها لم تصل إلى ماريجا وأبعدها دفاع كوت ديفوار.

ثم سدد عبدولاي ديابي كرة قوية من الجبهة اليمنى إلا أن التسديدة مرة بجوار المرمى.

وكاد سيلفان جوبوهو حارس كوت ديفوار أن يتسبب في تقدم مالي بعدما فشل في الإمساك بركلة ركنية لُعبت من اليسار لتصل الكرة إلى ديابي الذي فشل في تحويل الكرة في الشبكة.

لكن جوبوهو عاد مجددا إلى التألق وتصدى لتسديدة من ركلة حرة مباشرة لعبها ديابي، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني هدأت الأمور قليلا.

سيطرة متبادلة بين الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرمى من كلا المنتخبين.

ووسط استحواذ من مالي على الكرة، نفذ جوبوهو مخالفة من منطقة الجزاء لتصل إلى ويلفرد زاها في منطقة جزاء مالي ليحولها جناح كوت ديفوار في المرمى ويُعلن تقدم الأفيال.

عقب الهدف حاولت مالي العودة في النتيجة لكن المحاولات فشلت.

كوت ديفوار تواجه الجزائر في مواجهة إفريقية كلاسيكية. محاربو الصحراء ضد الأفيال على أرض السويس.

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