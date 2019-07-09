واكاسو يتوج برجل المباراة ويتحدث باكيا: لم نستحق الهزيمة ضد تونس

توج مبارك واكاسو لاعب خط وسط منتخب غانا بجائزة رجل مباراة النجوم السوداء أمام تونس وذلك رغم الهزيمة.

مبارك واكاسو النادي : ديبورتيفو ألافيس غانا

وخسر منتخب غانا من تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل بهدف لمثله في ملعب الإسماعيلية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال واكاسو عقب المباراة: "نشعر بالحسرة عقب الهزيمة خاصة وإننا كنا نعتقد أن اللقب لنا".

وأتم "قدمنا مباراة قوية ولا نستحق الهزيمة".

ذلك قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي باكيا عقب الهزيمة أمام نسور قرطاج.

ويلاقي منتخب تونس منافسه مدغشقر في ربع النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب السلام.

طالع أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه