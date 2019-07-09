واكاسو يتوج برجل المباراة ويتحدث باكيا: لم نستحق الهزيمة ضد تونس

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 00:11

كتب : عاطف شادي

مبارك واكاسو - غانا

توج مبارك واكاسو لاعب خط وسط منتخب غانا بجائزة رجل مباراة النجوم السوداء أمام تونس وذلك رغم الهزيمة.

مبارك واكاسو

النادي : ديبورتيفو ألافيس

غانا

وخسر منتخب غانا من تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل بهدف لمثله في ملعب الإسماعيلية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال واكاسو عقب المباراة: "نشعر بالحسرة عقب الهزيمة خاصة وإننا كنا نعتقد أن اللقب لنا".

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وأتم "قدمنا مباراة قوية ولا نستحق الهزيمة".

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ذلك قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي باكيا عقب الهزيمة أمام نسور قرطاج.

ويلاقي منتخب تونس منافسه مدغشقر في ربع النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب السلام.

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