رسميا – ميلان يتعاقد مع لاعب وسط بوسني

أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع رودي كورنيتش قادما من إيمبولي في عقد يمتد لـ5 سنوات.

رادي كرونيتش النادي : ميلان ميلان

الروسونيري لم يعلن عن قيمة صفقة لاعب الوسط البوسني البالغ من العمر 25 عاما.

كرونيتش يلعب في إيمبولي منذ 2015، وخاض معه 119 مباراة، وسجل 13 هدفا وصنع 17 آخرين.

اللاعب يمتلك 10 مباريات دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ليكون كرونيتش ثالث صفقات ميلان بعد ثيو هيرنانديز من ريال مدريد، وفرانك كيسي الذي تم شراء عقده نهائيا من أتالانتا.

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