رسميا – ميلان يتعاقد مع لاعب وسط بوسني
الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع رودي كورنيتش قادما من إيمبولي في عقد يمتد لـ5 سنوات.
رادي كرونيتش
النادي : ميلان
الروسونيري لم يعلن عن قيمة صفقة لاعب الوسط البوسني البالغ من العمر 25 عاما.
We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"
Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA— AC Milan (@acmilan) July 8, 2019
كرونيتش يلعب في إيمبولي منذ 2015، وخاض معه 119 مباراة، وسجل 13 هدفا وصنع 17 آخرين.
اللاعب يمتلك 10 مباريات دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
ليكون كرونيتش ثالث صفقات ميلان بعد ثيو هيرنانديز من ريال مدريد، وفرانك كيسي الذي تم شراء عقده نهائيا من أتالانتا.
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