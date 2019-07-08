حجازي يعتذر: "حقكوا علينا"

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 17:30

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

اعتذر أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، بعد إقصاء الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

حجازي غرّد عبر حسابه على تويتر:

"بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوى. حقكوا علينا".

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مدافع وست بروميتش ألبيون شارك في كل مباريات منتخب مصر بالبطولة، رغم معاناته من كسر في الأنف بالمباراة الأولى، دفعه إلى ارتداء واقي وجه في ثاني وثالث مباراة.

مصر ودعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بالهزيمة 0-1 على استاد القاهرة الدولي مساء السبت.

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أحمد حجازي مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

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