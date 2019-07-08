حجازي يعتذر: "حقكوا علينا"

اعتذر أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، بعد إقصاء الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

حجازي غرّد عبر حسابه على تويتر:

"بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوى. حقكوا علينا".

بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي#حقكوا_علينا pic.twitter.com/YMGNCinFxs — Ahmed hegazi (@Hegazi) July 8, 2019

مدافع وست بروميتش ألبيون شارك في كل مباريات منتخب مصر بالبطولة، رغم معاناته من كسر في الأنف بالمباراة الأولى، دفعه إلى ارتداء واقي وجه في ثاني وثالث مباراة.





































مصر ودعت أمم إفريقيا بشكل مفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بالهزيمة 0-1 على استاد القاهرة الدولي مساء السبت.

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