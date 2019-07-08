طارق حامد للجمهور المصري: أعتذر إننا لم نكن على قدر تطلعاتكم

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 19:53

كتب : رامي جمال

طارق حامد - مصر

اعتذر طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر لجماهير الفراعنة عقب الإقصاء المبكر للفريق من قبل كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.

طارق حامد

النادي : الزمالك

مصر

وقال طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "أعتذر للشعب المصري على إننا لم نكن على قدر تطلعاتكم".

وواصل "شكرا لكل من ساندنا وانتقدنا آسف لشعوركم بالإحباط".

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وأضاف لاعب المنتخب المصري "بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم".

وأتم طارق حامد "بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".

وودع منتخب مصر أمم إفريقيا المقامة على أرضه عقب الهزيمة في استاد القاهرة بهدف دون رد.

اعتذر للشعب المصري على اننا لم نكن على قدر تطلعاتكم، وشكرا لكل من ساندنا وانتقدنا.. آسف لشعوركم بالإحباط.. بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم

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