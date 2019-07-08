بالفيديو - الفرحة أفقدته الذاكرة؟ ريتشارلسون يهدي هدفه لجدته وينسى اسمها

دخل بديلا في الشوط الثاني، وتحصّل على فرصة تتويج اسمه باللحظات الأخيرة من المباراة.

البرازيل فازت بـ كوبا أمريكا 2019 أمس الأحد بانتصارها على بيرو 3-1 في نهائي الماراكانا، وريتشارلسون سجّل هدف راقصي السامبا الثالث من ركلة جزاء.

بعد المباراة، سُئل ريتشارلسون أثناء لقاء تلفزيوني عن الشخص الذي أهداه الهدف، فأجاب مهاجم إيفرتون: "جدتي".

ليسأله المراسل عن اسمها، وهنا جاءت الصدمة، ريتشارلسون حاول جاهدا تذكر اسمها: "تبا، لقد نسيت الاسم".

وأضاف: "إنه في ذهني لكن لا أستطيع استحضاره الآن".

انتهت مقابلته دون أن يسترجع اسم السيدة المُسنة، وظهر من خلفه زميله كاسيميرو الذي بدأ بدوره مقابلة أخرى.

ليظهر ريتشارلسون أمام الكاميرا بشكل مفاجئ مجددا ويصيح: "جوليتا.. جوليتا" وسط ضحكات كاسيميرو والمراسل.

ريتشارلسون (22 عاما) سجل هدفه الدولي السادس في 13 مباراة دولية مع البرازيل.

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