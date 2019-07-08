بالفيديو - الفرحة أفقدته الذاكرة؟ ريتشارلسون يهدي هدفه لجدته وينسى اسمها

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 20:08

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - البرازيل

دخل بديلا في الشوط الثاني، وتحصّل على فرصة تتويج اسمه باللحظات الأخيرة من المباراة.

البرازيل فازت بـ كوبا أمريكا 2019 أمس الأحد بانتصارها على بيرو 3-1 في نهائي الماراكانا، وريتشارلسون سجّل هدف راقصي السامبا الثالث من ركلة جزاء.

بعد المباراة، سُئل ريتشارلسون أثناء لقاء تلفزيوني عن الشخص الذي أهداه الهدف، فأجاب مهاجم إيفرتون: "جدتي".

أخبار متعلقة

رغم الخسارة.. ماريجا رجل مباراة كوت ديفوار ومالي طارق حامد للجمهور المصري: أعتذر إننا لم نكن على قدر تطلعاتكم أفيال كوت ديفوار تخدع نسور مالي ثنائي الاتحاد المحترف ينضم لمعسكر الإعداد بعد العودة من الإعارة

ليسأله المراسل عن اسمها، وهنا جاءت الصدمة، ريتشارلسون حاول جاهدا تذكر اسمها: "تبا، لقد نسيت الاسم".

وأضاف: "إنه في ذهني لكن لا أستطيع استحضاره الآن".

انتهت مقابلته دون أن يسترجع اسم السيدة المُسنة، وظهر من خلفه زميله كاسيميرو الذي بدأ بدوره مقابلة أخرى.

ليظهر ريتشارلسون أمام الكاميرا بشكل مفاجئ مجددا ويصيح: "جوليتا.. جوليتا" وسط ضحكات كاسيميرو والمراسل.

ريتشارلسون (22 عاما) سجل هدفه الدولي السادس في 13 مباراة دولية مع البرازيل.

اقرأ أيضا:

أفيال كوت ديفوار تخدع نسور مالي

طارق حامد للجمهور المصري: أعتذر إننا لم نكن على قدر تطلعاتكم

بيان رسمي – باريس سان جيرمان: نيمار لم يحضر التدريبات.. إجراءات قادمة ضده

خبر في الجول – الزمالك مهتم بضم تراوري من بيراميدز.. ولا مفاوضات رسمية حتى الآن

حجازي يعتذر: "حقكوا علينا"

ريتشارلسون البرازيل كوبا أمريكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب مالي: فرصة واحدة فقط تسببت في خسارتنا أمام كوت ديفوار 31 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 - غانا (0) - (0) تونس.. الشوط الأول 38 دقيقة | مصر 2019
رسميا – ميلان يتعاقد مع لاعب وسط بوسني 52 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الفرحة أفقدته الذاكرة؟ ريتشارلسون يهدي هدفه لجدته وينسى اسمها ساعة | أمريكا
رغم الخسارة.. ماريجا رجل مباراة كوت ديفوار ومالي ساعة | مصر 2019
طارق حامد للجمهور المصري: أعتذر إننا لم نكن على قدر تطلعاتكم ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك