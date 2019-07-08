قائد جنوب إفريقيا: نريد استعادة هويتنا وثقتنا التي امتلكناها قبل 23 عاما

تحدّث ثولاني هلاتشوايو قائد منتخب جنوب إفريقيا بكثير من الفخر بعد تأهل بلاده إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

هلاتشوايو كان مشاركا في مفاجأة صادمة عندما أقصت جنوب إفريقيا نظيرتها مصر صاحبة الأرض مساء السبت على استاد القاهرة، بعد أن هزمتها بهدف نظيف.

وصرّح هلاتشوايو: "تأهلنا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة تاريخيًا، وهذا يعطينا فرصة لمطاردة حلمنا".

وأضاف في حديثه للموقع الرسمي لاتحاد بلاده: "مباراتنا المقبلة ستكون أمام منافس كبير: نيجيريا. مواجهتهم ستكون صعبة ولكننا ندرك مهمتنا جيدا، وسنقدّم كل ما لدينا".

وواصل: "هذه فرصتنا لاستعادة ثقة الجماهير، وأن نكتشف هويتنا ونثق في قدراتنا. كقائد، أثق في فريقي وما نحن قادرين على تحقيقه".

وأكمل: "على عاتقنا ضغط كبير حتى نؤدي جيدا، ولذا ننوي تقديم أفضل ما لدينا. لا نريد الاكتفاء بالمشاركة فقط، بل نريد حجز مقعدنا في الأدوار المتقدمة".

وشدد: "مهما كانت النتائج، فهذه ستكون البداية لنا، أؤمن أنها حقبة جديدة وفرصة للظهور أكثر في المحافل الدولية".

وأتم: "نأمل أن نعيد الثقة للجنوب إفريقيين التي حملوها في أنفسهم ذات يوم عندما فزنا ببطولة 1996".

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