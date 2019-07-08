التشكيل - ساسي أساسي لأول مرة ويقود تونس أمام غانا

دفع آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس بلاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج في مواجهة غانا.

ويلعب منتخب تونس ضد غانا في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية.

وغاب ساسي عن الظهور أساسيا مع تونس خلال دور المجموعات من البطولة، وشارك فقط دقائق قليلة أمام أنجولا.

بينما يجلس وهبي الخزري ونعيم سليتي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كاملا كالآتي:

المرمى: المعز حسن.

الدفاع: وجدي كشريدة – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.

الوسط: إلياس سخيري – غيلان شعلالي – فرجاني ساسي.

الهجوم: أنيس بدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف المساكني.

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