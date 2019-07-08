رسميا – تاديتش باق في أياكس لـ2026

أعلن أياكس أمستردام تمديد تعاقد لاعبه دوسان تاديتش ثلاث سنوات أخرى ليضمن بقائه في صفوف الفريق حتى عام 2026.

دوسان تاديتش النادي : أياكس أياكس

وكان التعاقد الجاري ينص على نهايته في عام 2022 مع إمكانية تمديده لموسم آخر قبل أن يعلن أياكس عن الاتفاق الجديد.

اللاعب صاحب الـ30 انضم إلى أياكس قادما من ساوثامبتون الصيف الماضي وشارك معهم في 56 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 24 آخرين.

وتوج تاديتش رفقة أياكس الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس وبلغ معهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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