رومينيجه: الصفقات؟ سوق الانتقالات تنتهي 2 سبتمبر.. ننتظر تأثير الدومينو

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، إن فريقه مستعد لضم "لاعب كبير" لكنه ينتظر أول صفقة كبرى لحدوث ما يسمى بـ"تأثير الدومينو" الذي سيتسبب في عقد مزيد من الصفقات.

وصرح رومينيجه حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "اليوم هو الثامن من شهر يوليو، أعلم أن الصبر ليس إحدى الصفات الكبيرة لدى الجماهير أو الرأي العام".

وأضاف "سوق الانتقالات مفتوحة حتى يوم 2 سبتمبر".

وواصل "نحن مازلنا نستعد لضم ما يمكن وصفه بـ لاعب كبير، لكن حتى الآن لم تتم صفقة كبيرة ما سيتسبب بما يمكننا أن نسميه بتأثير الدومينو".

وأكمل "نحن منتظرون، وكل الأندية تنتظر أول صفقة كبيرة".

وأتم "لأن تلك الصفقة ستتسبب في عدد من الصفقات الكبيرة، نحن مستعدون وصبورون".

بايرن ميونيخ ضم خلال السوق الصيفية كل من لوكاس هيرنانديز من أتليتكو مدريد بـ80 مليون يورو، وبينجامين بافار من شتوتجارت بـ35 مليون يورو، ويان فيت أرب من هامبورج بـ3 ملايين يورو.

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