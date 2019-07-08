سكاي – أرسنال في مفاوضات لضم مدافع سانت إيتيان

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 16:17

كتب : FilGoal

ويليام صليبا

دخل نادي أرسنال في مفاوضات جادة لضم ويليام صليبا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وليام صليبا

النادي : سانت إيتيان

أرسنال

وقال التقرير إن أرسنال يفاوض سانت إيتيان لشراء المدافع الشاب صاحب الـ18 عاما وإعارته لفريقه لمدة موسم.

وتم تصعيد صليبا للفريق الأول بنادي سانت إيتيان في صيف 2018، وهو أحد أبرز مواهب الفريق والدوري الفرنسي الشابة.

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صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 19 مباراة بكل المسابقات مع سانت إيتيان، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.

ويمتلك نادي أرسنال في مركز قلب الدفاع حاليا الثنائي شكودران موستافي وسوكراتيس وكالوم تشامبرز بجانب المصاب روب هولدينج ولوران كوسيلني وكونتسانتينوس مافروبانوس.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت النادي اللندني بالتخلي عن خدمات موستافي وتشامبرز خلال السوق الصيفية الجارية.

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