سكاي – أرسنال في مفاوضات لضم مدافع سانت إيتيان

دخل نادي أرسنال في مفاوضات جادة لضم ويليام صليبا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وليام صليبا النادي : سانت إيتيان أرسنال

وقال التقرير إن أرسنال يفاوض سانت إيتيان لشراء المدافع الشاب صاحب الـ18 عاما وإعارته لفريقه لمدة موسم.

وتم تصعيد صليبا للفريق الأول بنادي سانت إيتيان في صيف 2018، وهو أحد أبرز مواهب الفريق والدوري الفرنسي الشابة.

صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 19 مباراة بكل المسابقات مع سانت إيتيان، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.

ويمتلك نادي أرسنال في مركز قلب الدفاع حاليا الثنائي شكودران موستافي وسوكراتيس وكالوم تشامبرز بجانب المصاب روب هولدينج ولوران كوسيلني وكونتسانتينوس مافروبانوس.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت النادي اللندني بالتخلي عن خدمات موستافي وتشامبرز خلال السوق الصيفية الجارية.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه

فانتازي في الجول.. بطولتك انت!