حوار - سامي قمصان عن الالتزام للفوز بالدوري وآثار تجديد إعارة رمضان صبحي

قال سامي قمصان المدرب المساعد في النادي الأهلي إن الفترة المقبلة بحاجة للقتال والالتزام الشديد لحسم لقب الدوري، مشددا أنه الهدف الأساسي ولا غيره في الفترة المقبلة. وذلك في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي.

وصرح قمصان قائلا: "هناك إمكانيات متميزة يشهدها معسكر الأهلي في إسبانيا، الجهاز الفني يعول كثيرا على هذه الإمكانيات في الوصول باللاعبين إلى أفضل مرحلة من الجاهزية قبل استئناف مباريات الدوري الهامة".

وواصل "اختيار مكان المعسكر في مدينة أليكانتي جاء موفقا للغاية، من حيث الجواء والهدوء وحالة الطقس وتوافر الملاعب الجيدة وأدوات التدريب المثالية، ما جعله مقصدا ووجهة للعديد من الأندية والمنتخبات".

وأكمل "الجهاز الفني وضع برنامجا بدنيا وفنيا محددا لاستكمال ما بدأه في القاهرة عقب فترة الراحة وعودة اللاعبين للتدريبات خاصة وأننا سنخوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى للوصول باللاعبين للمستويات المطلوبة".

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويواجه الأهلي فريق سوكر سمارت الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، كما سيشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

وتطرق قمصان للحديث عن حسم لقب دوري 2018-2019 قائلا: "طبيعة المعسكر الحالي مختلفة، إذ يأتي قبل مرحلة مهمة في نهاية الموسم، على خلاف المواسم الماضية بإقامة المعسكرات بعد انتهاء الدوري استعدادا للموسم الجديد".

واسترسل "فترة المعسكر الحالي كافية لتجهيز اللاعبين على كافة الأصعدة واستعادة عدد من المصابين والوصول بهم إلى مرحلة متقدمة من التركيز لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة".

وأردف "الجهاز الفني يركز بشكل كبير على النواحي النفسية للاعبين، لتخفيف الضغط العصبي عليهم خلال المرحلة الحالية".

وأكمل "بجانب تحفيز الجميع بشكل مستمر لحصد لقب الدوري الذي يمثل الهدف الأساسي للأهلي خاصة وأن الفترة المقبلة تحتاج للقتال والتركيز لحسم اللقب، وهو ما يستوجب الالتزام الشديد من أجل الوصول لهذا الهدف والفوز بالبطولة".

ويتبقى للأهلي في الموسم الجاري من مسابقة الدوري مباراتي المقاولون العرب والزمالك.

وتحدث قمصان عن توديع رباعي الأهلي الدولي رفقة منتخب مصر لكأس الأمم من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 قائلا: "رباعي الأهلي الدولي ظهر بشكل مميز خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم".

وواصل "المستوى الذي قدمه الرباعي يطمئن الجهاز الفني على جاهزيته التامة، وانضمامهم لمعسكر إسبانيا خلال الأيام المقبلة سيعزز من فرص الاستفادة القصوى للجميع".

وتابع "الأهلي عامر بالعناصر المميزة والقادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالألقاب، لإسعاد الجماهير وهو ما يسعى الجهاز الفني للتأكيد عليه في الجلسات التي يجريها مارتن لاسارتي مدرب الفريق مع اللاعبين".

منتخب مصر ودع كأس الأمم من دور الـ16 وتعد تلك هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي يودع خلالها المنتخب البطولة من الأدوار الإقصائية.

واسترسل قمصان متحدثا عن عدم انضمام معلول لتونس في البطولة قائلا: "قيمة علي معلول الفنية كبيرة ولاعب صاحب روح قتالية عالية، وخروجه من قائمة تونس في كأس الأمم كان مفاجئا، لكن في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني يجب احترامها".

وأكمل "جيرالدو إضافة كبيرة للفريق نظرا لإمكانياته البدنية والفنية وانضمامه لمعسكر إسبانيا سيسهم في تخطيه مسألة توديع منتخب بلاده من الدور الأول لكأس الأمم".

وتحدث عن استعارة رمضان صبحي لموسم ثان من هدرسفيلد قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي خلال الموسم المقبل بعد تمديد فترة إعارته، إنه من نوعية اللاعبين المقاتلين وأصحاب الشخصية القوية، ونجاح النادي في تمديد إعارته خلال هذا التوقيت له آثار إيجابية للغاية على اللاعب وعلى الفريق وفي ظل السعي نحو استغلال كافة العوامل للفوز بالدوري".

واستكمل موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "جماهير الأهلي كانت وستظل دوما الداعم الأكبر والسند الرئيسي في كل الأوقات والجهاز الفني يقدر إخلاصها ودعمها طيلة الوقت، حتى في اللحظات العصيبة التي لم يكن الفريق موفقا بها".

وأتم "يجب أن يستمر تكاتفها خلف الأهلي للفوز بالألقاب والتواجد دائما في المكانة التي يستحقها الفريق".

ويواجه الأهلي يوم الثلاثاء نظيره سوكر سمارت الذي ينافس في الدرجة الثالثة بإسبانيا في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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