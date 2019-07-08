مدرب البرازيل: على ميسي أن يكون أكثر احتراما.. التحكيم كان عادلا

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

تيتي

رفض تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تصريحات ليونيل ميسي وطالبه بأن يكون أكثر احتراما.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

البرازيل

وكان ميسي قد هاجم اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية مشددا أن بطولة كوبا أمريكا مجهزة للبرازيل بعد تعرض الفريق لظلم تحكيم - وفقا لتصريحاته - خلال مباراتي البرازيل وتشيلي.

وقال تيتي بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا: "ميسي لاعب خارق، تشعر وكأنه من كوكب آخر، لكنه يحتاج إلى مزيد من الاحترام وتقبل الهزيمة".

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وفاز منتخب البرازيل على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي كوبا أمريكا.

وتابع "لقد تعرضنا للأذى من قبل الحكام في العديد من المباريات، ولكن التحكيم كان عادلا في مواجهة الأرجنتين واستحقينا الفوز".

وشدد تيتي "لأكون صريحا، ميسي مارس ضغطا كبيرا بسبب شعبيته، لكن عليه تقبل الهزيمة".

وتعرض ميسي للطرد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد التحام مع جاري ميديل لاعب تشيلي، وأوضح ميسي أن الطرد الظالم بسبب تصريحاته.

وقال تيتي: "في الحقيقة تم طرد ميسي بطريقة غير عادلة أمام تشيلي، كانت بطاقة صفراء بحد أقصى".

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