تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان

هل أنتم مستعدون لليوم الأخير من دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019؟ أهلا بكم في الاثنين الكروي.

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موقعة أولى نارية ستجمع بين منتخب مالي أمام منتخب كوت ديفوار في السادسة مساءً على ملعب السويس على قناة بي إن ماكس 1و2 وتايم سبورتس الأرضية.

بعدها سنكون على موعد مع الظهور العربي الأخير في دور الـ 16.

منتخب تونس يواجه منتخب غانا في قمة مرتقبة في التاسعة مساءً على ملعب الإسماعيلية على بي إن ماكس 1و2 وقناة تايم سبورت الأرضية.

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