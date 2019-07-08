تعرف على مواعيد مباريات اليوم 8-7-2019 والقنوات الناقلة.. موقعتان ناريتان
الإثنين، 08 يوليه 2019 - 01:28
كتب : FilGoal
هل أنتم مستعدون لليوم الأخير من دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019؟ أهلا بكم في الاثنين الكروي.
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موقعة أولى نارية ستجمع بين منتخب مالي أمام منتخب كوت ديفوار في السادسة مساءً على ملعب السويس على قناة بي إن ماكس 1و2 وتايم سبورتس الأرضية.
بعدها سنكون على موعد مع الظهور العربي الأخير في دور الـ 16.
منتخب تونس يواجه منتخب غانا في قمة مرتقبة في التاسعة مساءً على ملعب الإسماعيلية على بي إن ماكس 1و2 وقناة تايم سبورت الأرضية.
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