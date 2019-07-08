رايولا يُعلنها: دي ليخت اتفق مع يوفنتوس

أعلن مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت أن موكله أتم اتفاقه مع يوفنتوس لانتقال لصفوف الفريق.

وقال رايولا في تصريحات لصحيفة "دي تليجراف" الهولندية: "دي ليخت أتم اتفاقه مع يوفنتوس".

وأكمل "الأمور الآن متوقفة على أياكس وكيف سيفكرون في إتمام عملية التعاقد".

وبسؤاله عن "هل من الممكن أن يخلف دي ليخت اتفاقه مع يوفنتوس؟" ليقول "موقف جريزمان لن يتكرر. هذا ليس غير وليس أسلوبي".

وكان أنطوان جريزمان قد رفض الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي بعدما اتفق مع إدارة النادي على بنود الانتقال.

ومن المتوقع أن ينتقل جريزمان إلى برشلونة في الصيف الحالي بعدما أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد، وأعلن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تفاوض ناديه مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وبحسب التقارير فإن دي ليخت سيحصل على راتب يُقدر بـ12 مليون يورو في الموسم الواحد وسيوقع على عقد حتى عام 2024.

وسيكون هناك شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون في عقده مع النادي الإيطالي.

وبدأ دي ليخت مسيرته الكروية مع أكاديمية أبكود قبل أن ينتقل لأياكس عام 2009 وهو في العاشرة من عمره.

وتدرج دي ليخت حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض صاحب الـ19 عاما 117 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل خلال 13 هدفا.

اقرأ أيضا:

حوار - شوبير: من الصعب دائما التواصل مع أبو ريدة.. اللاعبون يتحملون 75% من الفشل

1 2 3.. مزيكا الجزائر

شوبير ينفجر: مسؤولو الاتحاد رضخوا لضغط اللاعبين في أزمة وردة.. رفضت عودته

الحضري لـ في الجول: 4 نصائح لإصلاح حال المنتخب.. "يجب الاستعانة بمن حققوا الإنجازات"

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له