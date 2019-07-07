أبو علي: زيارة صلاح لـ راموس؟ شائعة

استنكر كامل أبو علي مالك المنتجع الذي قضى به سيرجيو راموس نجم ريال مدريد إجازته الصيفية، ما وصفه بشائعة زيارة محمد صلاح له قبل مباراة جنوب إفريقيا.

وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: "لا يمكن وصف الأمر سوى بالشائعة".

وأضاف "لم يحدث وأن زار صلاح راموس خلال إجازته، قضيت مع راموس معظم أوقات الإجازة ولم أفارقه سوى عند النوم".

وخرجت بعض الأقاويل لتزعم بخروج صلاح من معسكر مصر قبل لقاء جنوب إفريقيا من أجل السفر إلى الغردقة لمقابلة راموس الذي يُقضي إجازته هناك.

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وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

وقضى راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام.

وأسهب راموس في التغني بمصر والمصريين بعدما قضى عدة أيام في مدينة الغردقة لدعم السياحة المصرية. (طالع التفاصيل)

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