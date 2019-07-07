راموس: الآن علمت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها

أسهب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا في التغني بمصر والمصريين بعدما قضى عدة أيام في مدينة الغردقة لدعم السياحة المصرية.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

راموس حضر إلى مصر الأربعاء الماضي بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي السابق.

وقال راموس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأحد: "إنها واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق".

وأضاف "الآن علمت لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وأتم راموس "ستسكن مصر دائما من قلبي. لقد كانت تجربة لا تصدق".

وشهد استقبال راموس في الغردقة احتفالا بسيطا من العاملين بالفندق إذ تم عزف نشيد العاشرة لريال مدريد، فهو بطل اللقب العاشر الذي حققه الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وقضى راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام.

وشهد الصيف الماضي حضور كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفندق نفسه بدعوة من أبو علي.

النجم الإسباني خرج من الموسم المنصرم بلا بطولات، بعدما خسر ريال مدريد كل المسابقات التي دخلها باستثناء كأس العالم للأندية.

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