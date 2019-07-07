نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب لزيارة سيرجيو راموس نجم ريال مدريد.

وخرجت بعض الأقاويل لتزعم بخروج صلاح من معسكر مصر قبل لقاء جنوب إفريقيا من أجل السفر إلى الغردقة لمقابلة راموس الذي يُقضي إجازته هناك.

وهو ما نفاه إيهاب لهيطة.

وقال إيهاب لهيطة: "كل ما يتردد عن سفر صلاح إلى الغردقة ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "صلاح لم يغادر معسكر منتخب مصر على الإطلاق ولم يسافر الغردقة ولم يُقابل راموس".

وواصل "ما يُقال عن تغطينا لسفر صلاح بحجة مرضة ليس صحيحا على الإطلاق. صلاح لم يغادر معسكر مصر".

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وبالفعل تقدم كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستقالتهم.

وقضى راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام.

وأسهب راموس في التغني بمصر والمصريين بعدما قضى عدة أيام في مدينة الغردقة لدعم السياحة المصرية. (طالع التفاصيل)















































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