البلايلي: كنا نتمنى استمرار مصر والمغرب في البطولة

أعرب يوسف البلايلي نجم الجزائر عن أسفه لخروج منتخبي مصر والمغرب من بطولة أمم إفريقيا.

يوسف البلايلي النادي : الترجي الجزائر

وقال البلايلي عقب تأهل الجزائر لدور الثمانية: "كنا نتمنى تأهل المغرب ومصر معنا إلى ربع النهائي وحاولنا تفادي المفاجآت أمام غينيا".

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس. (طالع التفاصيل)

وأضاف البلايلي بعد المباراة لقناة بي إن سبورتس: "غينيا منتخب قوي ولكننا كنا الأفضل فوق أرض الملعب".

وأكمل "الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز والتأهل".

وأكمل "سيطرنا على اللعب وفزنا بنتيجة كبيرة وأداء مميز، لذلك نهدي هذا الانتصار للشعب الجزائري".

وأتم مهاجم الترجي التونسي تصريحاته "أحاول دائما تقديم أفضل مستوى لمساعدة المنتخب في تحقيق الفوز".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة الفائز من مالي وكوت ديفوار في دور الثمانية.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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