يا رياض يا رياض يا رياض.. محرز أفضل لاعب في اكتساح الجزائر لـ غينيا

فاز رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده الجزائر أمام غينيا، التي تقدّمها اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

الجزائر عبرت إلى ربع النهائي بفوزها الكبير على غينيا 3-0 على استاد الدفاع الجوي، مباراة سجّل محرز ثاني أهدافها بشكل رائع. (طالع التفاصيل)

بطل الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي سجّل هدفه الدولي رقم 12 في الدقيقة 57 من مباراة غينيا بتسديدة يسارية رائعة.

محرز سجّل هدفه الثاني في البطولة بعد أن هز شباك كينيا في المباراة الأولى، وواصل قيادة الجزائر في مسيرتها الناجحة بأمم إفريقيا.

وصرّح محرز بعد فوزه بالجائزة: "غينيا لم يكن منافسا يسهل التغلب عليه".

وأضاف: "استغللنا الفرص التي سنحت لنا ونجحنا في ترجمتها إلى أهداف، أنا سعيد بمستوى اللاعبين وبالروح العالية التي يتحلون بها".

وعبر شبكة beIN Sports قال: "لم نستقبل أهدافا وهذا مهم، سيطرنا على المباراة من بدايتها حتى نهايتها".

وأكمل: "لعبنا جميعا بشكل جيد وكنا متماسكين ولم نقبل الأهداف".

وأتم: "منتخب الجزائر يتحسن من مباراة إلى الأخرى، سنتعرف غدا على منافسنا في ربع النهائي، نريد الوصول حتى الخطوة الأخيرة في هذه البطولة".



















































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