للمرة الثانية.. أبيل لاعب مدغشقر رجلا لمباراة الكونغو الديمقراطية

فاز أنيست أبيل لاعب منتخب مدغشقر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده التاريخية أمام الكونغو الديمقراطية.

مدغشقر واصلت مسيرتها الأسطورية في كأس الأمم الإفريقية 2019، وتفوقت 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية على الكونغو الديمقراطية، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

لتتأهل مدغشقر إلى ربع النهائي في مشاركتها الأولى على الإطلاق، ويحصد لاعبها أبيل جائزة رجل المواجهة.

اللاعب صرّح بعد تسلُمه الجائزة: "كرة القدم لعبة جماعية، نشعر بسعادة بالغة، لقد أثبتنا جدارتنا وقدرتنا على الفوز بالمباريات".

وأضاف: "سنسعى للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة".

أبيل (29 عاما) يلعب في لودوجوريتس البلغاري، يحصد الجائزة للمرة الثانية، بعد أن فاز بها في المباراة الأولى أمام غينيا.

لاعب الارتكاز الملغاشي دخل تاريخ بلاده بتسجيله أول أهداف مدغشقر في أمم إفريقيا على الإطلاق، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب نيكولا ديبوي طوال البطولة.

أبيل تعرّض لقطع في أربطة الركبة بشهر أبريل 2018 رفقة فريقه، ليبتعد عن الملاعب 8 أشهر كاملة، ويعود في منتصف فبراير الماضي.











































































اقرأ أيضا:

حوار في الجول – مساعد أجيري: أزمة وردة لم تؤثر على منتخب مصر.. وأبو ريدة لا يستحق ما يحدث له

ترشيحات زوار FilGoal.com لخلافة أبو ريدة في اتحاد الكرة

لهيطة لـ في الجول: صلاح لم يغادر معسكر مصر لمقابلة راموس

فانتازي في الجول

مصدر بـ وزارة الرياضة يوضح لـ في الجول - ماذا سيحدث في اتحاد الكرة بعد الاستقالات

صحفي ليكيب: بوردو لم يقدم أي عروض لضم محمد النني