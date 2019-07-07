كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة عما سيحدث في اتحاد الكرة بعد استقالة كل أعضاء مجلس إدارته.

وأوضح المصدر أن مقترح اللجنة الثلاثية المكونة من عصام عبد المنعم وزكريا ناصف وحسين السمري قد تم التراجع عنه، بعد التأكد من عدم قانونيته.

وأضاف "الحل الآن، هو استمرار ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد كرئيس له لمدة 90 يوما".

وأكمل "بعدها، تعقد انتخابات لاختيار مجلس جديد".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في ثمن النهائي بهدف دون مقابل.

كان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر التقدم باستقالته من منصبه إلى جانب إقالة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

استقالة أبو ريدة جاءت معها الدعوة لأعضاء الاتحاد بفعل نفس الأمر وهو ما حدث بالفعل.

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