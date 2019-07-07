عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق عن عدم رئاسة الجبلاية بعدما تردد اسمه ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019.

كان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر التقدم باستقالته من منصبه إلى جانب إقالة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف يوم السبت.

وقال عبد المنعم في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة صباح الأحد: "أشكر كل من فكر بي أو تواصل معي ، لكن رئاستي لاتحاد الكرة فترة وانتهت، لن يعود التاريخ من جديد".

وأضاف "مصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات أخرى تستطيع استكمال المسيرة بنجاح".

وواصل "لقد تلقيت اتصالات بتلميحات للعودة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنني اعتذرت".

يذكر أن عبد المنعم تولى رئاسة اتحاد الكرة عام 2004 بشكل مؤقت.

وأردف "لقد أديت دوري وأعلنت تقاعدي عن العمل التنفيذي، لكن من الممكن أن أقوم بدور استشاري، بسبب صعوبة تولي أي منصب تنفيذي، عجلة الزمن لا تدور إلى الوراء".

وتوالت الاستقالات بعدما تقدم أبو ريدة باستقالته عقب نهاية لقاء مصر وجنوب إفريقيا.

فقد شهد صباح الأحد، إعلان الثنائي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة، الاستقالة من منصبه بعد توديع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، ليتبقى فقط كرم كردي الذي لم يتقدم باستقالته.

من المتوقع أن تدير لجنة مؤقتة اتحاد الكرة المصري لحين إجراء انتخابات جديدة.

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