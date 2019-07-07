عبد الحفيظ: ديانج لن يلحق بمعسكر إسبانيا وجيرالدو ينضم الأربعاء

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن أليو ديانج الوافد الجديد لصفوف النادي لن ينضم لمعسكر الفريق في إسبانيا، لكن جيرالدو الجناح الأنجولي سينضم يوم الأربعاء بعد نهاية مشاركته بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب أنجولا.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين قائلا: "أليو ديانج لن يلحق بمعسكر الأهلي في إسبانيا".

وأضاف "جيرالدو سينضم إلى المعسكر يوم الأربعاء المقبل".

ويقيم الأهلي معسكرا تحضيريا للفترة المقبلة في إسبانيا، ويستمر حتى يوم 16 يوليو المقبل، ويواجه الأهلي فريق سوكر سمارت الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، كما سيشهد المعسكر إقامة مباراتين يومي 11 و15 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي أن يخوض المران على فترتين اليوم الأحد في ثاني أيام المعسكر في مدينة أليكانتي الإسبانية، وذلك لرفع معدلات الحمل البدني والتأكيد على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

وخاض الفريق مرانا صباحيا في التاسعة والنصف صباحا ويخوض مرانه الثاني في السادسة والنصف مساء.

وقرر أليخاندرو مخطط أحمال الفريق رفع الحمل البدني للاعبين على هامش المعسكر، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني، من خلال زيادة جرعة التدريبات البدنية للوصول باللاعبين لأفضل مستوى من الجاهزية قبل المشاركة في المباريات الودية الثلاث المقبلة.

وأدى محمد عبد المنعم لاعب شباب الأهلي الذي تم تصعيده للفريق الأول تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد شكواه من آلام في منشأ العضلة الخلفية.

فيما شارك أحمد الشيخ جناح الأهلي في تدريبات الكرة ضمن فقرات المران الصباحي بمعسكر الإعداد.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك بها أحمد الشيخ بشكل طبيعي بعد غيابه لفترة بسبب شكواه من آلام في الكاحل قبل السفر إلى إسبانيا.

وخاض الثنائي مؤمن زكريا وحسين السيد مرانا بدنيا في صالة الجيم على هامش مران الفريق بمعسكر إسبانيا، وأدى تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق، ويؤدي مؤمن تدريبات علاجية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة.

ويتم تجهيز حسين السيد مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد عودته من فترة إعارة لنادي الاتفاق السعودي.

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